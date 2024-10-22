Подмосковные спортсмены стали призерами Суперлиги по керлингу

Сборная Московской области завоевала серебро в Суперлиге по керлингу среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды выступали Кирилл Суровов, Алексей Тузов, Михаил Васьков и Александр Еремин. Всего в турнире участвовали команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутской области и Краснодарского края. Отмечается, что состав участников был сформирован по итогам чемпионата России.

Подмосковные спортсмены одержали победу над командой Санкт-Петербург-1, уступив золото представителям Санкт-Петербурга-2.

Соревнования проходили с 16 по 20 октября в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава». Турнир организовали в рамках нацпроекта «Демография».