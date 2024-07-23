Подмосковные спортсмены победили на 5-м этапе чемпионата России по кольцевым гонкам

Фото: Фото: СМП РСКГ и Александра Феоктистова

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. Турнир прошел 20 и 21 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Андрей Масленников победил в классе «Туринг-лайт», а Алексей Хаиров — «Спортпрототип CN» и занял второе место.

В этом сезоне гонщикам класса «Туринг-лайт» предстоит преодолеть еще три этапа до подведения заключительных итогов.

Следующий этап соревнований пройдет с 22 по 24 августа на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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