Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях по гольфу

Подмосковные спортсменки выиграли две медали на всероссийских соревнований по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025». Они завоевали золото и серебро.

Как рассказали в региональном Минспорте, победителем турнира стала Нина Пегова, второе место занята Алиса Молоканова, а бронзу завоевала соперница из Москвы.

«Поскольку погода была очень сложная, с ветром и дождем, приходилось принимать необычные решения, что внесло интригу в окончательный результат. Я получила удовольствие от поля, общения и гольфа в целом», — рассказала Нина Пегова.

Еще одна представительница региона стала четвертой.

Турнир был учрежден в 2022 году. Он состоит из трех отборочных этапов и финала, который пройдет на поле гольф-клуба «Пестово». В прошлом году победительницей также стала Нина Пегова.

Соревнования прошли с 23 по 25 июня в деревне Матвейково.