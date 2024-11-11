Подмосковные спортсменки победили на чемпионате России по волейболу на снегу

Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» выиграли серебряные медали на первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Турнир прошел с 8 по 10 ноября в Новом Уренгое.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, подмосковные спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Петрова в четвертьфинале обыграли волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0.

С таким же счетом волейболистки выиграли у «Локомотива» из Калининградской области, а в матче за золотые медали победительницами стали спортсменки волейбольного клуба «Спартак» из Брянска.

Следующий этап соревнований пройдет с 20 по 22 декабря в Казани.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».