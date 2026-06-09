Подмосковные специалисты стройконтроля выполнили более 21 тысячи выездов с января

Эксперты подмосковного стройконтроля совершили более 21 тысяч выездов для контроля ремонта жилых домов с начала года. Больше всего работ провели в Подольске, Одинцове и Люберцах.

Управление технического надзора капитального ремонта контролирует строительство жилых объектов в Подмосковье. В регионе реализуют самую масштабную программу капремонта. На основе региональной программы также утверждают краткосрочные муниципальные планы работ на три года.

С января эксперты посетили площадки в Подольске 2,9 тысячи раз, обследовав 668 систем, включая крыши, фасады и коммуникации.

Еще по 1,2 тысячи работ провели в Одинцове и Люберцах, 1,1 тысячи — в Балашихе, 931 — в Красногорске.

В ходе выездов эксперты следят за строительством и ремонтом не только жилых домов, но и социальных учреждений.

«Эксперты осуществляют комплексную проверку по нескольким направлениям: следят за тем, чтобы подрядная организация строго соблюдала все технологические процессы, контролируют соответствие фактически выполненных объемов работ утвержденной смете, а также проверяют качество применяемых строительных материалов», — отметили в ведомстве.

При обнаружении несоответствий специалист направляет подрядчику акт с замечаниями и указанием срока для их устранения.