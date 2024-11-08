Подмосковные спасатели выступили на международных соревнованиях

Работники «Мособлпожспаса» выступили на международных соревнованиях «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему на высотные здания. Турнир посвятили памяти Героя России Евгения Зиничева.

Участники соревновались в подъеме на 39-й этаж небоскреба Leader Tower. Всего свое мастерство демонстрировали 490 спасателей со всей России, а также из Сербии и Белоруссии. Они преодолели 936 ступеней -145 метров вертикального подъема.

Московскую область на турнире представлял работник 246-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Кольдюшов. Он преодолел дистанцию за 10 минут 17 секунд.

Виктория Осинцева из Санкт-Петербурга стала лучшей среди женщин. Она поднялась наверх за 6,14 минуты. В личном зачете среди мужчин победу одержал Евгений Воробин также из Санкт-Петербурга. Его результат — 4,4 минуты.