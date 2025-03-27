Подмосковные спасатели вскрыли квартиру больной пенсионерки по просьбе близких

Сотрудники «Мособлпожспас» помогли родственникам пенсионерки попасть в ее квартиру. Женщина чувствовала себя плохо и не выходила на связь с близкими.

Жительница Рошаля обратилась за помощью к спасателям 26 марта. Она сообщила, что ее 72-летняя родственница не выходит на связь и не открывает дверь.

Через балкон специалисты проникли в квартиру и оказали помощь пенсионерке.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и решили попасть в помещение на пятом этаже через балкон. Огнеборцы поднялись по автолестнице наверх, а затем с помощью шанцевого инструмента аккуратно открыли балконную дверь, зашли внутрь и обеспечили доступ в жилье», — рассказал начальник дежурного караула Евгений Пашков.

Хозяйка квартиры чувствовала себя плохо и нуждалась в медицинской помощи. Родственники вызвали скорую и поблагодарили спасателей.