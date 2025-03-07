Подмосковные спасатели провели рейды по профилактике выхода на тонкий лед

С приходом весны природа оживает, и люди все чаще выбираются на прогулки, пикники и водоемы. Однако в это время года есть серьезная опасность — тонкий лед. Спасатели «Мособлпожспас» напомнили о важных правилах безопасности.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин отметил, что весенний лед может выглядеть прочным, но его толщина обманчива. Водоемы начинают вскрываться, и даже небольшой вес способен разрушить ледяную корку.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что опасность заключается не только в том, что человек может провалиться под лед, но и в том, что холодная вода вызывает переохлаждение организма. В такой ледяной ловушке человек может быстро потерять силы и утонуть, даже если он умеет хорошо плавать», — заключил Щетинин.

Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты советуют не выходить на тонкий лед, проверять его прочность палкой, а не ногой, не заходить в запрещенные зоны, обозначенные знаками, а также не употреблять алкоголь, так как он снижает бдительность и ухудшает координацию.