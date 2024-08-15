Подмосковные спасатели напомнили жителям правила безопасного отдыха у воды

В преддверии осени жители Подмосковья стремятся отдохнуть на пляже, однако температура на улице постепенно падает. Спасатели напомнили отдыхающим об опасности купания в холодной воде.

Как рассказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин, специалисты регулярно посещают пляжи региона и напоминают жителям правила безопасности. Это позволяет снизить количество несчастных случаев.

По словам Сорокина, важно выбирать для отдыха специально оборудованные места, где дежурят спасатели, а дно водоема очищено от мусора и посторонних предметов. Жителям рекомендуют купаться в утренние и вечерние часы, отказаться от употребления спиртного и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, следует воздержаться от купания при температуре воды ниже 22 градусов, чтобы избежать переохлаждения.

«Специалисты добавили, что нельзя резко заходить в холодную воду или нырять в нее с головой, это может вызвать проблемы в сердечно-сосудистой системе, судороги и холодовый шок. Спасатели попросили население следить за прогнозом погоды, не купаться в незнакомых водоемах и своевременно делать перерывы в купании», — заключил Игорь Сорокин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».