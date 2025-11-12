Подмосковные спасатели напомнили правила обращения с бесхозными предметами

Оставленные без присмотра вещи зачастую могут нести опасность. Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин рассказал, что на первый взгляд безобидные находки, такие как телефон или детская игрушка, могут оказаться тщательно замаскированными опасными предметами. Он подчеркнул, что любое найденное имущество следует рассматривать как потенциальную угрозу, пока его безопасность не подтвердят специалисты.

Сорокин отметил, что при обнаружении подозрительного предмета нельзя его трогать, передвигать или открывать, так как это может привести к несчастным случаям. В такой ситуации нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и позвонить в службу экстренной помощи по номеру 112, подробно описав место, время и обстоятельства находки.

«Реальность такова, что не существует безопасных бесхозных предметов. Угрозу могут представлять любые вещи, но особого внимания заслуживают такие предметы бытового обихода, как сумки, пакеты, свертки, кошельки, оставленные в местах скопления людей, химические вещества: банки, канистры, аэрозольные баллончики, а также телефоны, планшеты, украшения, деньги, сладости, разложенные в публичных местах», — добавил Сорокин.

Он также напомнил, что родителям важно регулярно объяснять детям, как опасно трогать бесхозные вещи. По словам Сорокина, ребенку нужно четко понимать: любую найденную на улице вещь следует считать потенциально опасной и сразу сообщить о ней взрослым — родителям, педагогам, охране или полиции.