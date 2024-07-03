Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности в жару

в Московской области установилась жара, которая побила рекорд 134-летней давности. Работники «Мособлпожспаса» рекомендуют жителям не пренебрегать правилами поведения в условиях высоких температур, чтобы защитить свое здоровье и избежать опасных ситуаций.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин уточнил, что избежать солнечный удар можно, следуя простым правилам. О них рассказывают подмосковные спасатели в ходе рейдов.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам, что купаться в городских фонтанах запрещено, так как в жару в воде размножаются бактерии, и в него могут упасть пыль и природный мусор», — прокомментировал Сорокин.

Внимание жителей акцентируют на том, что купаться можно не во всех водоемах — плавать стоит только в специально оборудованных местах, не заплывая за буйки. Лучшее время для купания — 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера.

Спасатели также напоминают, что, отправляясь на прогулку, с собой нужно взять воду, головной убор, а также солнцезащитный крем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он также напомнил, что в лесах Московской области установлены фотоловушки, которые функционируют круглосуточно.

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