Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на новогодних мероприятиях

Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с учащимися школ, детских садов и других образовательных учреждений, а также с их родителями и педагогами. Главная цель подобных мероприятий — предотвращение несчастных случаев в новогодние праздники.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин напомнил, что о правилах безопасности нужно помнить и в будни, и в праздники, так как с неприятностями и опасностями можно столкнуться в самый неожиданный момент.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что лучше всего проговорить с малышами порядок действий в различных ситуациях. Ребенок должен знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей и номер телефона экстренных служб „112“, а еще можно положить ему в карман записку со всей этой информацией», — подчеркнул Сорокин.

Спасатели напомнили, что перед любыми новогодними мероприятиями необходимо зарядить гаджеты, одеть детей в теплую яркую одежду, а также объяснить ребенку порядок действий в случае непредвиденных обстоятельств. Так, если он потерялся на новогодней елке, не стоит бегать в поисках знакомых, лучше стоять на месте и ждать родителей, можно попросить взрослых позвонить маме, папе или же попросить людей в форме, например, кассиров, позвать родных по громкоговорителю. Ни в коем случае нельзя уходить с чужими, даже если они обещают отвести к родителям.