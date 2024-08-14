Подмосковные спасатели напомнили порядок действий при укусе насекомых

Работники «Мособлпожспаса» напомнили, как правильно вести себя при укусе пчел, шершней и других насекомых. Опасность таится не в самом укусе, а в яде, который насекомые впрыскивают в тело человека через жало.

Спасатели призывают не ловить и не дразнить насекомых, так как первыми они редко нападают. Пчела может ужалить лишь один раз, а вот оса будет жалить до тех пор, пока у нее не закончится яд. Важно помнить, что каждый организм реагирует на укусы по-разному.

«Специалисты рассказали, что в зависимости от чувствительности организма к яду того или иного насекомого, после укуса могут проявляться определенные симптомы: учащенное сердцебиение, припухание гортани или языка, повышение температуры, появление тревожности, сыпь по всему телу, головная боль, тошнота и рвота, жжение на месте укуса», — сообщил заместитель начальника территориального управления № 7 Андрей Федосов.

После укуса прежде всего необходимо избавиться от жала. Доставать его надо аккуратно, не выдавливая, чтобы яд не проник в кровь. Место укуса нужно промыть и смазать специальным средством, также можно принять таблетку от аллергии.

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