Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности во время каникул

Подмосковные спасатели напомнили школьникам о правилах безопасности во время каникул. Они призвали родителей рассказать детям о том, как вести себя в быту и на улице, чтобы избежать происшествий.

Каникулы уже начались в некоторых школах Подмосковья. Спасатели напомнили родителям о важности присмотра за детьми и порекомендовали напомнить им правила безопасности.

Начальник территориального управления № 9 «Мособлпожспас» Сергей Жукин отметил, что важно подавать школьникам пример правильного поведения, чтобы избежать происшествий. Так, важно напомнить детям правила поведения в быту и на улице. Так, не стоит открывать дверь незнакомцам и разговаривать с ними.

«Особое внимание следует уделить безопасности при использовании электрических приборов, так как даже из-за маленькой искры в доме может появиться крупный пожар. Ребенок должен уметь правильно обращаться с электротехникой и сообщать родителям о неисправностях, если он их замечает. Также нельзя разрешать малышам играть с проводами, розетками, спичками и зажигалками, чтобы избежать появления возгораний в жилище», — добавил спасатель.

Соблюдать правила безопасности также необходимо на улице, особенно во время катания на коньках, тюбингах и лыжах. Для этого развлечения важно выбирать специально оборудованные места.

Кроме того, родителей призвали не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами.

«Кроме того, детям нельзя гулять без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время после 22:00. Родители должны быть на связи со своим ребенком и знать о том, где он находится. Это поможет предотвратить возможные проблемы и обеспечить безопасность детей в период зимних каникул», — добавил Сергей Жукин.