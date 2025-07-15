Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности во время грозы

Синоптики спрогнозировали в Подмосковье ливень и грозу 15 июля. Жителей призвали быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности.

Незнание правил поведения во время грозы может привести к несчастному случаю, отметил замглавы «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. Спасатели призвали жителей придерживаться алгоритмов действий, которые помогут избежать трагических последствий.

Если погода испортилась во время отдыха на природе, важно немедленно покинуть открытое пространство и водоем. Купание и рыбалка во время грозы может быть опасной. Кроме того, необходимо избегать укрытий под высокими одиноко стоящими деревьями.

«На значительном расстоянии стоит держаться и от линий электропередачи, металлических конструкций, оград и столбов — металл является отличным проводником электричества. Специалисты посоветовали гражданам отказаться на время грозы от использования мобильного телефона на улице и не раскрывать зонт с металлическими спицами», — сказал Сергей Щетинин.

Если гроза застала во время поездки на велосипеде или мотоцикле, следует остановиться и отойти от транспорта как минимум на 30 метров. В автомобиле нужно закрыть все окна и выключить двигатель.

«Если же гроза застала вас в чистом поле, где нет никаких строений или транспортных средств, единственно верное действие — это присесть на корточки как можно ниже, обхватив колени руками, прижав голову к коленям и стараясь максимально уменьшить площадь контакта с землей и высоту», — добавил спасатель.

Гроза может нести смертельную опасность, поэтому важно не пренебрегать правилами безопасности и напомнить о них близким.