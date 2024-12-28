Подмосковные сноубордисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по сноубордингу. Они завоевали три золотые награды.

Подмосковные сноубордисты выиграли на мужских и женских соревнованиях. Так, два золота получила Варвара Артюхова, еще одно — Арсений Томин.

Второй и четвертый этапы соревнований пошли с 25 по 28 декабря в Ижевске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии трех новых спортивных центров в 2025 году. По его словам, это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.