Подмосковные школьники стали победителями конкурса эпистолярного мастерства

«Почта России» подвела итоги конкурса «Лучший урок письма — 2025». В этом году среди победителей и лауреатов — 46 учеников и шесть педагогов, а Московская область вновь вошла в число лидеров.

Сразу пять юных авторов из региона получили заслуженные награды.

В числе отмеченных конкурсной комиссией — Иван Костыря из Софьинской школы в Наро-Фоминске, Марк Веселов из школы № 8 в Жуковском, Полина Шатнова из Запрудненской школы № 1, Александра Мельниченок из школы № 28 в городском округе Щелково и Анна Агеева, представлявшая школу № 3 имени В. А. Борисова в Лобне.

Конкурс «Лучший урок письма» проводят ежегодно с января по сентябрь уже 23 года. Его организаторами выступают «Почта России», Профсоюз работников связи, МГУ имени М. В. Ломоносова и Союз писателей России.

Участие в проекте приняли уже более 2,5 миллиона школьников.

В 80-й год Победы в Великой Отечественной войне особой популярностью пользовались патриотические темы. Среди них — «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Письма, которые не забываются», «Рецепты счастливой семьи» и «Истории и легенды моей семьи». Они позволили участникам обратиться к семейной памяти, поразмышлять о любви к своей стране и ценности традиций.

«Творческий конкурс „Лучший урок письма“ помогает развивать у детей и подростков навыки письменной речи, учит правильно формулировать свои мысли, ценить богатство, разнообразие, оригинальность и самобытность русского языка. Почта всегда поддерживала и будет поддерживать талантливых ребят и делать все для сохранения традиций эпистолярного жанра и популяризации настоящего „живого“ письма», — отметила директор макрорегиона Москва «Почты России» Ксения Ефимова.