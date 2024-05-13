Подмосковные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ по информатике | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:56 Подмосковные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ по информатике Медиасток.рф

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Подмосковные школьники смогут пройти пробный ЕГЭ по информатике на образовательной платформе «Яндекс Учебник». Вариант экзамена позволит выявить слабые места и эффективнее подготовиться.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, пробный ЕГЭ максимально приближен к экзаменационному варианту. Все задания разработали методисты «Яндекс Учебника» в соответствии с кодификатором 2024 года. При этом все они уникальны, поэтому списать или решить по заранее известному шаблону их не получится.

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Пробные варианты состоят из 27 заданий, после выполнения которых ученик увидит результат в баллах. При помощи платформы учителя также смогут узнать уровень подготовки школьников и скорректировать учебный план.

Кроме того, ученики и педагоги смогут посетить бесплатные вебинары, ближайший из которых пройдет 14 мая. На нем эксперт ЕГЭ Алексей Кабанов расскажет о динамическом программировании и строках.

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