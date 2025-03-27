Подмосковные школьники проверят знания по информатике на онлайн-тестировании

Подмосковные педагоги могут проверить уровень знаний по информатике у школьников и студентов колледжей при помощи онлайн-диагностики. Тестирование на Яндекс.Учебнике можно пройти до 30 апреля.

Прохождение тестирования займет не более 45 минут. С его помощью учителя смогут проверить уровень знаний учеников и скорректировать учебный план при необходимости. Задания можно проходить на компьютерах или мобильных телефонах.

Для участия в диагностике нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Яндекс.Учебник как учитель, создать класс и добавить туда учеников. С 31 марта по 30 апреля они будут иметь доступ к тесту.

Итоговые результаты будут доступны после 30 апреля.

Узнать больше о проекте можно по ссылке.