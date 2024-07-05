Подмосковные рапиристы завоевали 3 золотых медали на спартакиаде учащихся

Фото: Федерация фехтования России

Спортсмены из Подмосковья добились высоких результатов на соревнованиях по фехтованию на рапирах. Мероприятие прошло в рамках XII летней спартакиады учащихся России.

Сборная Московской области победила в командном зачете среди рапиристок, обыграв команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Курской области. Золотые медали завоевали Василиса Бахтиярова, Софиея Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова.

Стефания Часовникова также одержала победу в личном зачете, победив Полину Волобуеву из Курска. Среди юношей победителем стал Илья Ильичев, выигравший поединок у Амира Фахретдинова из Башкортостана.

Московскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Люберец, Химок, Одинцова и Краснознаменска. Мероприятие прошло 4 июля в городе Орел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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