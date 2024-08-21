Подмосковные пункты «Мегабак» собрали 18 тысяч кубометров дерева с января

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные пункты сбора отходов «Мегабак» собрали более 18 тысяч кубометров древесины с начала года. Все вторсырье отправили на переработку.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору рассказали, что из древесных остатков делают технологическую щепу, древесный уголь, опилкобетон, арболит и другие стройматериалы.

Чистые древесные отходы не представляют угрозы для окружающей среды, однако все остатки срезанных деревьев и мусор от отделочных работ должны отправляться не в бак на контейнерной площадке, а на переработку. Так материал принесет пользу и послужит основой для будущих изделий.

Сдать древесный материал можно на площадках «Мегабак».

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