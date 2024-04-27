Подмосковные пожарные приняли участие в акции «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:52 Подмосковные пожарные приняли участие в акции «День добрых дел» ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 201-й, 241-й и 259-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в организации дней открытых дверей в своих частях. Мероприятия прошли в рамках акции «День добрых дел».

Заместитель начальника территориального управления № 6 Дмитрий Шляхтенков отметил, что сотрудники управления с радостью присоединились к акции и заранее пригласили школьников и воспитанников детских садов посетить их.

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Они организовали экскурсии, в рамках которых дети могли познакомиться с пожарной и спасательной техникой, ознакомиться с помещениями пожарных депо и даже попробовать на себе роль пожарных.

«Ребятам также предоставили возможность посидеть в кабинах пожарных автомобилей, за рулем квадроцикла, примерить пожарные каски и подержать в руках пожарные топоры и пожарные стволы», — рассказал Шляхтенков.

Заместитель начальника теруправления добавил, что специалисты также использовали учебные фильмы и раздали профилактические памятки по пожарной безопасности, чтобы закрепить полученные знания. В конце мероприятия все ученики и воспитанники детских садов выразили благодарность спасателям за интересные экскурсии и сделали общее фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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