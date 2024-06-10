Подмосковные почтовые отделения не будут работать в День России 12 июня

Фото: Медиасток.рф

Подмосковные почтовые отделения изменят график работы в День России. Двенадцатое июня станет выходным днем для всех филиалов, кроме круглосуточных.

Как пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 11 июня почтовые отделения завершат свою работу на час раньше.

Кроме того, в праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Найти ближайшее круглосуточное отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Тринадцатого июня все почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте