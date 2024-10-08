Подмосковные пилоты выступили в финале всероссийских соревнований по кольцевым гонкам

Спортсмены из Подмосковья приняли участие в заключительном этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все гонщики из Подмосковья удержали свои лидирующие позиции в общем зачете. В группе SMP GT4 Кубка России пилот из Люберец Андрей Солуковцев финишировал вторым в двух гонках, но в финальной сошел с дистанции и занял третье место по итогам этапа.

Андрей Масленников из Королева, возглавлявший чемпионат в группе «Туринг-лайт», финишировал шестым, однако сохранил золото. Алексей Несов из Королева, досрочно выигравший кубок, пропустил финал ради гонки на выносливость на трассе Moscow Raceway.

Результаты считаются предварительными, итоги опубликуют позднее.

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