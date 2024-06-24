Подмосковные парки Кривякино и «Фабричный» вошли в топ-10 по посещаемости на прошлой неделе

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Фабричный» в Истре вошли в десятку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Такую статистику приводит Министерство благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, «Фабричный» — один из самых красивых парков городского округа Истра с 17 по 23 июня посетили 32 тысячи человек. Он занял шестое место в рейтинге любимых мест жителей и гостей Подмосковья.

Расположенный в усадьбе Кривякино парк посетили 18 тысяч человек на прошлой неделе. Он замкнул десятку лидеров по посещаемости. И это неудивительно, ведь после недавних масштабных работ по благоустройству Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и отвечает всем самым современным требованиям к местам семейного отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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