Подмосковные парки Кривякино и «Фабричный» вошли в топ-10 по посещаемости на прошлой неделе

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Фабричный» в Истре вошли в десятку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Такую статистику приводит Министерство благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, «Фабричный» — один из самых красивых парков городского округа Истра с 17 по 23 июня посетили 32 тысячи человек. Он занял шестое место в рейтинге любимых мест жителей и гостей Подмосковья.

Расположенный в усадьбе Кривякино парк посетили 18 тысяч человек на прошлой неделе. Он замкнул десятку лидеров по посещаемости. И это неудивительно, ведь после недавних масштабных работ по благоустройству Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и отвечает всем самым современным требованиям к местам семейного отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте