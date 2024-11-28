Подмосковные КПО переработали более 71 тысячи тонн стекла с начала года
Более 71 тысячи тонн стекла отправили на переработку с начала года в Подмосковье. Больше всего принял КПО «Восток» — 33 814 тонн.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, переработка стекла проходит несколько этапов.
Сначала стеклянные изделия очищают от загрязнений и разделяют по цвету, а после сортировки стекло дробится на мелкие фрагменты, которые потом используются для производства новых изделий.
Из переработанного стекла производят стеклянные бутылки и банки, а также его добавляют в бетонный асфальт, улучшая его прочность и снижая вес.
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