Подмосковные КПО переработали более 71 тысячи тонн стекла с начала года

Более 71 тысячи тонн стекла отправили на переработку с начала года в Подмосковье. Больше всего принял КПО «Восток» — 33 814 тонн.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, переработка стекла проходит несколько этапов.

Сначала стеклянные изделия очищают от загрязнений и разделяют по цвету, а после сортировки стекло дробится на мелкие фрагменты, которые потом используются для производства новых изделий.

Из переработанного стекла производят стеклянные бутылки и банки, а также его добавляют в бетонный асфальт, улучшая его прочность и снижая вес.