Подмосковные конькобежцы завоевали 3 медали на Кубке России

Подмосковные спортсмены выиграли три награды на четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек». Они завоевали одно серебро и две бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Фаиля Аймалетдинова выиграла серебро на дистанции 1,5 километра, а также замкнула тройку победителей в старте на тысячу метров.

Регион также получил бронзу в смешанной эстафете. За сборную Подмосковья выступили Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яков Шуляк.

Кроме того, в Саранске прошли всероссийские соревнования, где серебро завоевала Алиса Руссу. Вместе с Капитолиной Федоровой, Еленой Купалевой и Анастасией Козулиной она также получила золото в эстафете на три тысячи метров.

Турниры прошли в Саранске с 24 по 26 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».