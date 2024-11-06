Подмосковные конькобежцы выиграли 8 медалей на турнире за кубок России

Спортсмены Московской области завоевали восемь медалей на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Представители Подмосковья взяли одно золото, пять серебряных наград и две бронзы. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В мужском масс-старте победу одержал Даниил Алдошкин, вторым стал Михаил Казелин. Алдошкин также завоевал серебро на дистанциях 1,5 тысячи и пять тысяч метров. Павел Казелин взял бронзу на 500 метров. В женском масс-старте серебро получила Анастасия Семенова, уступив первое место москвичке.

Мужская команда Подмосковья заняла второе место в командном спринте, женская — третье. Первый этап Кубка России проходил с 30 октября по 2 ноября 2024 года в Коломне, объединив около 200 спортсменов из 25 регионов России.