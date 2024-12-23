Подмосковные конькобежцы выиграли 14 медалей на чемпионате России

Сборная Подмосковья выиграла 14 медалей на чемпионате России по конькобежному спорту. Финал соревнований прошел в Коломне 22 декабря.

Как сообщили в подмосковном Минспорте, в финальный день соревнований сборная региона получила два золота, а также одно серебро и одну бронзу.

«По итогам домашнего чемпионата в копилке сборной Московской области 14 медалей: шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — сказал министр спорта области Дмитрий Абаренов.

В финале золотые медали получила сборная Московская область-1, а также мужская команда. Серебро досталось Даниилу Алдошину, а бронза - трио Марии Логиновой, Ксении Сиразевой и Виктории Морозовой.

«За три соревновательных дня спортсмены установили 50 личных рекордов. Это очень большая цифра. Возможно, это связано с тем, что спустя пять лет мы вернулись в Коломну, здесь, как всегда, очень качественно работают ледовары, здесь отличный лед. Нам помогает погода — низкое давление. И, конечно, отлично выступают ребята», — сказал главный судья соревнований Александр Кибалко.

Чемпионат прошел в Коломне с 17 по 22 декабря. Там разыграли 16 комплектов медалей. Всего в турнирах участвовали 100 спортсменом из 20 регионов России.