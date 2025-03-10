Подмосковные конькобежцы выиграли 12 медалей в общем зачете Кубка России

Спортсмены из Подмосковья выиграли 12 медалей в общем зачете Кубка России по конькобежному спорту. Финальный этап соревнований проходил в Коломне с 6 по 9 марта.

​Обладателями Кубка России стали Даниил Алдошкин, Анастасия Семенова и Михаил Казелин. Конькобежцы из Московской области по итогам сезона 2024/2025 набрали больше всего очков.

Серебряные медали получили в разных категориях Михаил Казелин, Ирина Кузнецова и Анастасия Семенова.

Третьи места заняли Михаил Казелин (500 метров), Елена Еранина (1000 и 1500 метров) и Даниил Алдошкин (1500 метров). В командном забеге на восемь кругов бронзовые медали завоевали Даниил Чмутов, Максим Шарапов и Илья Иванов. В командном спринте на три круга бронзовую медаль получили Анастасия Семенова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина.

Победитель соревнований Михаил Карелин признался, что ему было непросто, поскольку он заболел и много сил отдал на восстановление.

«Тем не менее соревнования супер, мне все нравится, лед в Коломне классный, катит, цепляет, держит», — отметил конькобежец.