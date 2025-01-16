Подмосковные конькобежцы выиграли 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные конькобежцы выиграли 10 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта А. В. Кибалко. Они получили три золота, три серебра и четыре бронзы.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотые медали на Кубке России получили Даниил Алдошкин, а также сборная «Московская область-1» в составе Анастасии Семеновой, Ирины Кузнецовой и Елены Ераниной. Коллектив «Московская область-2» получил серебро, а Илья Иванов и Ирина Кузнецова завоевали бронзу.

На всероссийских соревнованиях лучший результат показала Ксения Сиразева, серебро выиграли Мария Сыряная, а также Иван Шепелев, Владимир Гилюк и Вячеслав Ляточевский. Мария Логинова и Владимир Гилюк получили бронзовую награду.

Соревнования прошли с 14 по 17 января в Челябинске.