Подмосковные кикбоксеры выиграли 21 медаль на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 12:41 Подмосковные кикбоксеры выиграли 21 медаль на всероссийских соревнованиях Подмосковная сборная победила на соревнованиях по кикбоксингу Федерация кикбоксинга России

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Сборная команда Московской области выиграла 21 медаль на турнире за Кубок России и всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Состязания, в которых приняли участие более двух тысяч спортсменов, прошли в Ульяновске с 21 по 28 апреля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта региона, золото в рамках Кубка России завоевали Анна Черняева, Карина Поюк, Никита Морозов, Борис Шикунов и Александр Росихин.

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Золотые медали Всероссийских соревнований среди юниорок выиграли Алина Кочкина, Захар Лапенков и Егор Комиссаров, а среди юношей и девушек лучшими Елизавета Барановская, Алина Бигулаева и Варвара Пиякина.

В состязаниях приняли участие не только российские спортсмены. Также на турнир приехали кикбоксеры из Белоруссии, Азербайджана и Алжира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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