Подмосковные каратисты заняли 1-е общекомандное место на чемпионате России

Сборная Подмосковья выиграла 13 медалей на чемпионате России по каратэ и заняла первое место в общекомандном зачете турнира. Спортсмены завоевали пять золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Как рассказали в областном Минспорте, победителями в дисциплине «ката» стали Елена Новичихина и Варишан Бакиров. В групповых соревнованиях победу одержали Кира Бумагина, Мария Зотова, Полина Котлярова и Дарья Тулякова, а в «ката-группа-мужчины» — Михаил Зотов, Мехман Рзаев, Эмиль Сковородников и Константин Сутягин.

Еще одно золото сборной принесла Вероника Калинина.

Серебро завоевали Мария Зотова среди женщины и Павел Анучин среди мужчин. Медали в женских групповых соревнованиях завоевали Елена Новичихина, Александра Пономарева, Диляра Садреева и Елена Ткачева.

Бронза досталась Константину Сутягину, а также команде в составе Веры Епифановйо, Екатерины Загорской и Полины Ревенку. Среди мужчин третье место заняли Павел Анучин, Валерий Белых, Максим Журавлев и Егор Мельников.

Соревнования проходили с 21 по 24 августа в екатеринбурге в рамках федеральной программы «Спорт России». В них участвовали более 400 человек.