Подмосковные инспекторы напомнят родителям школьников правила безопасности детей летом
Летом школьники проводят много времени на улице. В этот период родителям рекомендуют особенно ответственно отнестись к безопасности детей. Встреча, посвященная данному вопросу, пройдет в Подмосковье 22 мая в 18:30.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов расскажут родителям, как обеспечить безопасность детей летом.
Спикеры расскажут, как обезопасить детей на дорогах, а также поделятся рекомендациями, как сделать летний досуг безопасным.
К собранию можно присоединиться онлайн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.
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