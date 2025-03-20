Подмосковные горнолыжники выиграли 6 медалей на чемпионате России среди глухих

Подмосковные горнолыжники выиграли шесть медалей на чемпионате России среди глухих. Они завоевали четыре золота и две бронзы.
Как сообщили в региональном Минспорте, Подмосковье представили два спортсмена. Так, Павел Казаков выиграл четыре золота в дисциплинах «скоростной спуск», «суперкомбинация», «супер-гигант» и «слалом-гигант». А Мария Кузнецова заняла третье место в «слалом-гиганте» и «супер-гиганте».
Всего в соревнованиях участвовали 18 спортсменов из девяти регионов.
Турнир проходил с 9 по 16 марта в деревне Зеленая Поляна в Республике Башкортостан. Он состоялся в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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