Подмосковные фигуристы завоевали серебро на всероссийских соревнованиях

Дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного из Подмосковья стал серебряным призером на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Турнир стал четвертым этапом Гран-при России по фигурному катанию в этом сезоне. Соревнования прошли в Москве и объединили 12 пар и 24 спортсмена из разных регионов страны.

Дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представители Москвы.

Состязания провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.