Подмосковные фигуристы стали призерами первенства России

Фигуристы из Подмосковья Елизавета Малеева и Матвей Самохин завоевали серебро на первенстве России. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.
В танцах на льду по итогам двух программ они набрали 176,00 баллов. Победителями стали москвичи Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.
«Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие», — прокомментировали подмосковные фигуристы.
Отмечается, что первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 5 по 9 февраля в Саранске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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