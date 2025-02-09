Подмосковные фигуристы стали призерами первенства России

Фигуристы из Подмосковья Елизавета Малеева и Матвей Самохин завоевали серебро на первенстве России. Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

В танцах на льду по итогам двух программ они набрали 176,00 баллов. Победителями стали москвичи Василиса Григорьева и Евгений Артющенко.

«Это была победа над собой, потому что у нас в пятницу не задалась тренировка произвольного танца. Огромное спасибо нашему тренерскому штабу за поддержку, мы катались в удовольствие», — прокомментировали подмосковные фигуристы.

Отмечается, что первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит с 5 по 9 февраля в Саранске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».