Подмосковные энергетики восстановят еще 74 км ЛЭП в 5 населенных пунктах ДНР

Подмосковные энергетики восстановят еще 74 километров воздушных линий электропередачи в пяти населенных пунктах Новоазовского муниципального округа ДНР. Работы планируют завершить до конца года.

Работы продолжают в селе Широкино, где восстановят более 48 километров линий. Ремонт завершат досрочно в ближайшее время, рассказал генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

Кроме того, 18 километров воздушных линий и восемь километров линий напряжением 10 киловатт уже привели в порядок в Новоазовске, селах Приморское, Набережное и Безыменное.

До конца года в Новоазовске специалисты построят электрический трансформатор и модернизируют две подстанции.

Как рассказали в региональном Минэнергетики, работы продолжатся в следующем году. Особое внимание уделят энергоустановкам, которые питают социальные и коммунальные объекты. Так, работы проведут на сетях детского сада «Малыш», Новоазовской школы № 2, Виноградненской, Красноармейской, Безыменской и Розовской школ.