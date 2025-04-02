Подмосковные дзюдоисты выиграли 5 медалей на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли пять наград на международных соревнованиях по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Они завоевали два золота и три бронзы.

Золотую медаль получил Константин Резников из Фрязина. В финале он победил соперника из Кабардино-Балкарской Республики. В этой же весовой категории третье место разделили Абубакр Джураев из Щелкова и Ярослав Баранов из Раменского.

Лучший результат также показал Илья Топтыгин из Щелкова. А в весовой категории до 81 килограмма тройку призеров замкнул Тимур Алиев.

Соревнования проходили в Санкт-петербурге с 29 по 30 марта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали более 800 спортсменов из 57 регионов России, а также из Белоруссии и Азербайджана.