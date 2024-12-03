Подмосковные дзюдоисты выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по дзюдо. Они получили золотую, серебряную и бронзовую награды.

Как рассказали в региональном Минспорте, лучший результат в своей весовой категории показал чемпион Европы из Подмосковья Алан Хубецов. В финале он одолел соперника Сергея Скоробогатова, выполнив бросок через бедро.

Серебряную медаль получила Дарья Захарова. Она уступила чемпионке России из Якутии Карине Ефимовой.

Третье почетное место заняла Алана Алборова.

Соревнования прошли в Тюмени с 29 ноября по 1 декабря. В них приняли участие свыше 400 дзюдоистов из 48 регионов.