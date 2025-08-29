Подмосковные депутаты помогли подготовить к школе детей из 3,5 тысячи семей

Депутаты регионального отделения партии «Единая Россия» помогли подготовить к школе почти 3,5 тысячи семей с детьми. Им вручили тетради, учебники, спортивную форму и многое другое.

Семьи с детьми подготавливали к началу учебного года в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу». В этом году особое внимание уделили родственникам бойцов СВО, а также переселенцам их приграничных территорий, многодетным и малообеспеченным жителям.

«Мы продолжаем системную работу по поддержке семей в подготовке к началу учебного года. На данный момент помощь оказана почти 3,5 тысячи семей с детьми. Для нас важно, чтобы каждый ребенок смог полноценно подготовиться к новому учебному году», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В ходе акции дети получают рюкзаки со всем необходимым к школе. Это тетради, канцелярия, спортивная форма, учебники и многое другое.

«Огромные слова благодарности наши неравнодушным жителям, предпринимателям за то, что приносили школьные принадлежности в общественные приемные партии. Нашим волонтерам и молодогвардейцам, которые доставляли школьные наборы семьям», — сказал Игорь Брынцалов.