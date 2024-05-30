Подмосковные борцы выиграли 3 медали на Чемпионате Европы по грэпплингу

Фото: «United world wrestling»

Представители Московской области выиграли три медали на Чемпионате Европы по спортивной борьбе грэпплинг в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

​В весовой категории до 64 килограммов среди женщин не оказалось равных Ирине Чернышовой. Среди мужчин в весовой категории до 58 килограммов вице-чемпионом Европы стал Илья Абраменко из Наро-Фоминска. Спортсмен также выступил в дисциплине «грепплинг-ги» и занял второе место.

​Отмечается, что сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет. ​Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди мужчин и женщин проходил в Баку с 27 по 30 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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