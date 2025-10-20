Подмосковные больницы получили почти 80 аппаратов для рентгена с начала года

Больницы Подмосковья продолжают оснащать современными устройствами. С начала года в медицинских учреждениях начали работать почти 80 новых аппаратов для рентгена.

Одно из устройств установили в стационаре Красногорской больницы. Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Продолжаем оснащать наши больницы современным медицинским оборудованием. Так, с начала года заработали 78 новых рентген-аппаратов на сумму порядка 1,8 миллиарда рублей. В том числе сегодня новая техника заработала в Красногорской больнице, на закупку было выделено более 22,3 миллиона рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы пройти исследование, необходимо получить направление лечащего врача. Запись на прием к специалисту доступна в разделе «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, при помощи инфомата в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через бота в Telegram.