Подмосковные больницы получили 5 передвижных фельдшерских пунктов с начала года

Больницы Подмосковья получили пять новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта с начала года. На их закупку направили около 160 миллионов рублей.

Новые машины закупили для больниц по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Как отметил глава регионального Минздрава, заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Забелин, передвижные ФАПы используют для оказания помощи жителям отдаленных территорий.

«Так, пациентам не нужно самостоятельно ехать на обследование, так как необходимую диагностику они могут пройти рядом с домом. Всего в подмосковные больницы с начала года поступило пять передвижных ФАПов, оснащенных одновременно флюорографами и маммографами», — сказал он.

Новые комплексы поступили в больницы в Наро-Фоминске, Раменском, Истре, Сергиевом Посаде и Лобне.