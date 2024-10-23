Подмосковные боксеры выиграли 50 медалей на турнирах в Москве и Туле

Подмосковные спортсмены выиграли 33 награды на ежегодных соревнованиях по боксу и 17 медалей на турнире памяти Олега Коротаева.

Как рассказали в подмосковном Минспорта, соревнования памяти Романа Жабарова прошли в Туле. В них участвовали свыше 350 человек из 14 регионов России. Представители Подмосковья заняли по восемь первых и вторых мест, а также выиграли 17 бронзовых наград. Самым техничным боксером признали Арину Лебедеву из Серпухова.

Турнир памяти Олега Коротаева прошел в Москве, в нем участвовали свыше 300 боксеров из 18 регионов. Они получили семь золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей.

Подмосковье представили жители Серпухова, Подольска, Одинцова, Чехова, Орехово-Зуева и других округов.