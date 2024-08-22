Подмосковные аграрии выполнили 80% плана по уборке рапса и сои

Аграрии продолжают уборочную кампанию. К этому дню выполнено свыше 80% от плана по сбору масличных культур. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Из масличных культур в Подмосковье преобладает рапс, который растет на площади в 41 тысячу гектаров. Меньше сажают сою, подсолнечник, лен и горчицу.

Самые большие площади сева рапса — в Зарайске (10,3 тысячи гектаров), Луховицах и Шаховской (по 6,7 тысячи гектаров).

К этому дню аграрии успели заготовить свыше 27 тысяч тонн рапса, урожайность составляет 73,3 центнера на гектар. Работа продолжается.

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