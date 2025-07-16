Подмосковные аграрии собрали свыше 890 тонн ягод в этом сезоне

Ягодный сезон продолжается в Подмосковье. Плоды уже собрали с площади 90,7 гектара. Это клубника, малина, голубика, смородина и многое другое.

В этом году площадь культур в плодоносящем возрасте превысила 291 гектар. В регионе выращивают клубнику, малину, голубику, смородину, вишню и крыжовник, рассказали в Минслеьхозпроде Подмосковья.

Аграрии уже собрали 893 тонны ягод, из которой 892 тонны пришлось на садовую землянику.

«Ягоды от подмосковных производителей — не только вкусный, но и полезный перекус, в них содержатся антиоксиданты и другие витамины и минералы. Так, земляника садовая — источник витамина С, укрепляющего иммунитет, калия и магния, а также фолиевой кислоты», — добавили в ведомстве.

Всего в этом секторе трудятся свыше 20 предприятий и хозяйств. Среди них «Русская ягода» в Луховицах, «Ягода-малина» в Шаховской, «Коломенская ягода».