Подмосковные аграрии организовали форум на международной профильной выставке

На площадке международной выставки «АГРОТЕХ 2025» прошел форум, организатором которого стал подмосковный холдинг «Малино». Мероприятие было направлено на пополнение кадрового резерва, поиск новых партнеров и укрепление отношений с учебными заведениями.

Форум «Агрообразование и кадры в АПК» состоял из четырех тематических сессий. На встречах эксперты обсудили имиджевую поддержку сельскохозяйственных профессий, возможность изменения графика практик студентов на производствах, а также организацию стажировок для преподавателей на подмосковных предприятиях.

На форуме присутствовали представители ведущих аграрных вузов, а также члены крупных бизнес-сообществ.