Подмосковные аграрии организовали форум на международной профильной выставке

На площадке международной выставки «АГРОТЕХ 2025» прошел форум, организатором которого стал подмосковный холдинг «Малино». Мероприятие было направлено на пополнение кадрового резерва, поиск новых партнеров и укрепление отношений с учебными заведениями.
Форум «Агрообразование и кадры в АПК» состоял из четырех тематических сессий. На встречах эксперты обсудили имиджевую поддержку сельскохозяйственных профессий, возможность изменения графика практик студентов на производствах, а также организацию стажировок для преподавателей на подмосковных предприятиях.
На форуме присутствовали представители ведущих аграрных вузов, а также члены крупных бизнес-сообществ.
В Белгородской области закрыли 43 населенных пункта из-за ВСУ
В ГД допустили переход россиян на 36-часовую рабочую неделю в обозримой перспективе
Задержанным ФСБ украинским агентам-женщинам грозит до 30 лет тюрьмы
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
В Баку заявили об ожидании действий России после решения закрыть Русский дом
Выхода нет, скоро банкротство. В Британии раскрыли положение дел в стране
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте