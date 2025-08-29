Подмосковную обсерваторию признали мировым эталоном в изучении Земли

Геомагнитная обсерватория «Михнево» в Подмосковье получила мировое признание. Ее включили в официальный список Международной ассоциации геомагнетизма и аэрономии и признали эталоном в изучении Земли.

Сведения, которые получают на этой станции, используют для создания магнитных карт, калибровки навигационного оборудования, а также исследований ионосферы и глубинных слоев планеты.

Обсерватория, находящаяся под управлением Института динамики геосфер и Геофизического центра Российской академии наук, начала работу в 2023 году. Там же располагается кафедра «Теоретическая и экспериментальная физика геосистем» Московского физико-технического института.

Комплекс находится в одной из самых тихих зон России, вдали от техногенных помех. Это дает ученым возможность вести синхронные наблюдения.

Измерительные приборы размещены в специальных павильонах, при строительстве которых не использовали металлические гвозди. Оборудование каждый день обрабатывает терабайты данных.

«В реальном времени мы отслеживаем магнитные бури — возмущения магнитосферы, которые возникают, когда облако плазмы от Солнца достигает Земли. Сильная буря может вывести из строя спутники, нарушить связь и навигацию», — пояснил заведующий лабораторией литосферно-ионосферных связей Института динамики геосфер РАН Илья Ряховский.

На территории комплекса также работают высокочувствительные антенны для исследования ионосферы.

Еще одно важное направление деятельности обсерватории — контроль сейсмической активности благодаря особой антенне, в состав которой входят 14 синхронизированных датчиков.

«Наши приборы способны уловить практически все мощные землетрясения в мире с магнитудой выше 5.5. С момента своего запуска антенна зафиксировала более 5000 событий, среди которых не только природные землетрясения, но и искусственные источники: карьерные взрывы и подземные испытания», — рассказал директор Института динамики геосфер Сергей Турунтаев.

Все данные находятся в открытом доступе для исследователей из разных уголков планеты.