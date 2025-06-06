Подмосковное министерство рассмотрело более 60 нарушений в обслуживании домов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело 63 дела об административных нарушениях в обслуживании домов. Об этом передали в пресс-службе ведомства.

Среди основных проблем: качество коммунальных услуг, содержание жилфонда и газовых систем, работа лифтов, а также вопросы общедомовых перепланировок и переоборудования.

В ведомстве уточнили, что решения вынесли по 52 делам. Сумма штрафов составила более двух миллионов рублей. По 17 нарушениям направили предупреждения, 11 отложили.

Управляющим организациям выдали рекомендации. За отведенный срок они должны будут ликвидировать все проблемы. Далее инспекторы министерства проведут проверки.